Российский боец ММА Александр Емельяненко сообщил, что хочет заняться созданием семьи.

В своем «Инстаграме» спортсмен выложил фотографию с обнаженным торсом из спортивного зала и подписал ее фразой: «Я в поисках невесты для создания семьи! Моё сердце ни кем не занято!».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Емельяненко (@alexemelyanenko) 27 Мар 2020 в 2:49 PDT

Отметим, ранее Александр Емельяненко дважды был женат, от первого брака он имеет 12-летнюю дочь. Сейчас бойцу 38 лет.

Ближайший бой Александра Емельяненко назначен на 24 июля, на турнире ACA 107 он будет биться против Магомеда Исмаилова. Изначально поединок должен был состояться в апреле, однако турнир перенесли на лето из-за пандемии коронавируса.