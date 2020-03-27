Российский тренер по фигурному катанию Алексей Мишин обратился к спортсменам и тренерам в связи с пандемией коронавируса.

Видеообращение тренера появилось в официальном «Инстаграме» дворца спорта «Юбилейный» — именно там тренируется группа Мишина. Тренер вспомнил о том, что Петербургу уже пришлось через многое пройти, в частности, во время Блокады.

«Призываю всех спортсменов, тренеров, которые руководят, родителей — очень важное звено в этой цепочке заинтересованных лиц — прошу вас соблюдать все нормы, которые предписывают нам руководство страны и руководство города. Этим вы поможете спасти наш спорт», — сказал Мишин, что таким образом они помогут спасти людей и проявят традиционную для петербуржцев мудрость, стойкость и уверенность.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от СК «Юбилейный» (@yubiarena) 26 Мар 2020 в 3:49 PDT

Напомним, тренировки в школе «Звездный лед» продолжаются, однако их запрещено посещать спортсменам с малейшими признаками недомогания.