Российский врач-хирург, работающий в московской больнице № 67, Дмитрий Дзукаев рассказал о том, как в их клинике проходила лечение олимпийская чемпионка Аделина Сотникова

В колонке на сайте «Спорт-Экспресс» врач рассказал все подробности лечения фигуристки. Дзукаев отметил, что в больницу Сотникова приехала в декабре 2019 года с жалобами на сильные боли в шее, правой лопатке и руке. После МРТ врачи обнаружили две грыжи в шейном отделе позвоночника.

Врач предложил Сотниковой срочную операцию, однако фигуристка отметила, что участвует в ледовом спектакле, играет одну из главных ролей и оперироваться прямо сейчас ей нельзя. «Чтобы не прерывать репетиции и выступления, мы каждый день ставили Аделине капельницы, вводили обезболивающие», — сказал врач, отметив, что в таком режиме спортсменка провела два месяца, а уже после шоу пошла на операцию.

Отметим, в начале марта Аделина Сотникова объявила о завершении спортивной карьеры.