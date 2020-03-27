Российский полузащитник петербургского «Зенита» Алексей Сутормин станет участником клубного шоу «Домашние заготовки» в «Инстаграме» команды, которое проходит в период карантина по коронавирусу.

Начало шоу назначено на 19:15 по московскому времени.

Помогать Сутормину в готовке будет шеф-повар Илья Бурнасов. Футболист будет готовить у себя дома, а шеф-повар — на кухне кулинарного салона «Гурман». Тема второго выпуска — куриные котлеты с жареным молодым картофелем и соусом релиш.

Новое шоу «Зенит» запустил во время карантина в команде. Футболисты клуба готовят изысканные блюда под руководством лучших петербургских поваров. Героем первого выпуска шоу «Домашние заготовки» стал вратарь клуба Александр Васютин, он готовил с шеф-поваром бефстроганов с пюре и битыми огурцами.