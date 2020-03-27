Стало известно, что судебные слушания по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства в CAS состоятся лишь в июне 2020 года.

Информацию об этом сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев, его слова цитирует агентство ТАСС.

«Слушания перенесены, они состоятся в срок с 8 до 15 июня», — сказал Ивлев, отметив, что именно в эти дни должно состояться рассмотрение дела. Перенос связан с пандемией коронавируса.

Напомним, РУСАДА через суд оспаривает решение WADA лишить российскую организацию статуса соответствия антидопинговому кодексу и введение санкций против российского спорта в связи с манипуляциями базой данных Московской лаборатории. В декабре 2019 года WADA приняло решение отстранить российских спортсменов от мировых спортивных соревнований на 4 года, а также выступило с рядом других санкций.