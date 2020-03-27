Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев рассказал о том, за счет чего группе Этери Тутберидзе удалось добиться такого успеха в женском одиночном катании.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Дмитриев отметил, что Тутберидзе нашла метод, который с девочками дает постоянный результат. «В ее группе осознали, что нужна жесткая дисциплина. Детей сразу берут в оборот, так сказать», — рассказал Дмитриев, отметив, что похожее есть в гимнастике и в цирковом искусстве.

Как отметил тренер, в юном возрасте девочки опережают мальчиков, которые даже и близко не могут выдерживать такие сильные нагрузки в силу физиологии. Также еще одним слагаемым успеха Тутберидзе Дмитриев назвал высококлассных помощников тренера, в частности, Сергея Дудакова. «Этери долго не хватало второго тренера, по технике. Все успехи пришлись на его приход», — сказал Дмитриев.

Напомним, в текущем сезоне медали в финале Гран-при, на чемпионате России и чемпионате Европы разыграли между собой три ученицы Тутберидзе — Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова.