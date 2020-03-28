Финская биатлонистка Кайса Мякяряйнен высказалась о завершении карьеры, а также оценила сложившуюся ситуацию с пандемией коронавируса.

В своем «Инстаграме» Мякяряйнен выложила фото со своей последней гонки на Кубке мира — пасьюта в Контиолахти. «Эмоциональный день. Тяжело отпустить, даже если знаешь, что решение правильное», — написала биатлонистка, добавив, что не может достаточно отблагодарить всех тех, кто ей написал, ее болельщики заставили ее и смеяться, и плакать.

«Мы живем в странное время. Сейчас нет ничего важнее здоровья. Его-то я вам всем и желаю», — заключила Кайса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kaisa Mäkäräinen (@kaisamakarainen) 27 Мар 2020 в 6:20 PDT

Напомним, после этапа Кубка мира в Контиолахти биатлонистка приняла решение о завершении карьеры. Мякяряйнен сейчас уже 37 лет.