Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Артур Дмитриев высказал мнение о том, жесткий ли тренер Этери Тутберидзе.

По словам Дмитриева в интервью порталу «Спорт-Экспресс», все методы Тутберидзе заложены в российскую тренерскую систему и спортивную культуру.

«Тутберидзе — еще не самая жесткая. Был, например, такой тренер Станислав Жук. Сверхавторитарный. Этери по крайней мере в армию не ссылает. А он мог», — сказал Дмитриев, добавив, что за плохую работу и за то, что человек отказывался переходить в его группу.

«Приглашал к себе, спрашивал: «Сколько лет? 18? Ну пойди, послужи». И человек в Кандалакше таскает пулемет, возвращаясь инвалидом», — отметил Дмитриев, добавив, что при этом Жук был выдающимся тренером.

Отметим, Этери Тутберидзе тренирует фигуристов в школе «Самбо-70».