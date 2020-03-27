Российский тренер по фигурному катанию, двукратный олимпийский чемпион Артур Дмитриев высказался по поводу тренерской культуры в Америке.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Дмитриев заявил, что в России тренерская культура жестче, однако в США тоже весть авторитарные специалисты. «Там точно больше катков, чем у нас. Просто дети в основном ленивые», — отметил тренер, добавив, что в Америке много желающих, но за все платят родители и они решают, кто хороший тренер, а кто плох. Фигуристы бегают от одного тренера к другому, и таким образом в США пропадает большое количество талантливых спортсменов.

«Второй фактор — там нельзя ребенка заставлять. Это у нас можно прийти и сказать — мне нужно, чтобы она тренировалась столько-то. А там родители скажут — у нас таких денег нет. Частная экономика», — сказал Дмитриев.

Отметим, в России существуют как государственные школы фигурного катания, так и частные.