В России решили не доигрывать соревнования по хоккею и баскетболу – по аналогии можно сделать вывод, что и футбольный чемпионат нужно отменять. Пока боссы клубов договорились обсудить ситуацию 10 апреля по видеосвязи и принять решение адекватно ситуации на тот момент.

Президент «Урала» Григорий Иванов призывает завершить чемпионат уже сейчас и вообще аннулировать все его результаты. Руководитель екатеринбургского клуба жалуется, что он не может уже столько времени держать игроков на карантине.

Однако ануллировать итоги было бы не очень правильно, учитывая, что 22 матча из 30 уже были сыграны. Завершать чемпионат сейчас, когда ситуация в России с коронавирусом намного лучше, чем в Европе тоже странно. Да и в европейских странах ни один из европейских чемпионатов пока не остановлен и планируется быть доигранным – зачем же в РПЛ пороть горячку раньше времени?

Естественно, через 2 недели ситуация может измениться, если количество зараженных в России увеличится, и в страну придет пик эпидемии, такой же как проходит в Италии. К 10 апреля многое может быть понятно – тогда и нужно принимать решение. Тем более, есть когда доигрывать – Евро отменен, а значит сыграть восемь туров можно и летом.

Владислав Радимов зачем-то предложил сыграть следующий сезон в один круг, чтобы можно было закончить текущий турнир. Однако никакой спешки и нет: 8 туров – это максимум два месяца. Даже если эпидемия продлится до июня – можно просто лишить игроков летнего отдыха и сразу начать следующий чемпионат.

Предложение Радимова могло бы иметь место, если бы в РПЛ вдруг решили перейти обратно на весну-осень. В этом случае можно было бы доиграть этот турнир до зимней паузы. А весной начать полноценный чемпионат, используя схему, которая проводилась в России 10 лет назад. Очевидно, что эксперимент с разделением сезона на два отрезка не привел ни к каким преимуществам. В России как не играли в футбол зимой, так и не играют. В этой связи и незачем делить сезон на две части.

В любом случае, РПЛ сейчас нужно выдержать паузу до 10 апреля, а дальше принимать решение в зависимости от обстановки с возможной синхронизацией с европейскими чемпионатами.