Петербургский клуб «Зенит» сыграет товарищеский киберфутбольный матч против гельзенкирхенского «Шальке». Поединок запланирован на воскресенье, 29 марта. Начало игры назначено на 22:00 по московскому времени.

Игра в прямом эфире будет транслироваться на официальной странице «Зенита» в социальной сети Вконтакте.

Отметим, игра пройдет в формате 2х2. За петербургскую команду сыграют два известных российских киберфутболиста Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. Против них будут играть немецкие киберфутболисты Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.

Константин Лось и Иван Сердиенко являются бронзовым призером Киберлиги-2020, они специализируются на игре в паре.

Реальный товарищеский матч «Зенита» и «Шальке» должен был пройти на «Фелтинс-Арене» 29 марта, но игру перенесли на неопределенный срок из-за коронавируса.