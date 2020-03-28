Главный тренер итальянского «Наполи» Дженнаро Гаттузо приобрел машину скорой помощи для больницы в своем родном городе Корильяно-Калабро. Информацию об этом сообщает портал Calcionapoli24.it.

Как сообщают СМИ, таким образом Гаттузо решил поддержать врачей в родном городе в период пандемии коронавируса. Также тренер пожертвовал медицинские принадлежности для работников вместе со своим фондом Forza ragazzi.

Футболист отметил, что это меньшее, что мог сделать фонд, чтобы помочь врачам в битве с коронавирусом.

Напомним, сейчас в Италии более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом. Страна лидирует в мире по количеству смертельных случаев — их на данную минуту 8 215. В то же время, более 10 тысяч человек уже выздоровели.