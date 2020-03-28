Бывший игрока СКА американский форвард Стив Мозес продолжит карьеру в швейцарской команде «Рапперсвилль-Йона Лэйкерс», куда он перейдет из финского «Йокерита». По информации пресс-служба клуба, соглашение с нападающий рассчитано на два сезона.

Минувший сезон Мозес провел в «Йокерите». В 43 матчах регулярного чемпионата на его счету 17 (7+10) очков. В плей-офф Стив провел два матча и набрал одно (0+1) очко.

Ранее В КХЛ Мозес выступал также за «Йокерит, откуда перешел в СКА. За свою карьеру в КХЛ 30-летний нападющий сыграл 260 матчей и набрав 165 (85+80) очков.