Российский тренер по фигурному катанию Артур Дмитриев рассказал, как он относится к идее смены гражданства российскими фигуристками в условиях жесткой конкуренции.

По мнению тренера, смена гражданства россиянками будет происходить — не обязательно этот будут топовые спортсменки, такие как Елизавета Туктамышева или Евгения Медведева, но кто-то еще.

«Я спокойно отношусь к идее смены гражданства Медведевой, например. Но стоит ли оно того, нужно ли ей в спорте так упираться? Это лишь будет говорить о том, что она не выдержала конкуренции в России», — сказал Дмитриев в интервью «Спорт-Экспресс».

По словам Дмитриева, в таком случае Медведева будет знать, что есть более сильные фигуристки, на международные турниры она будет приезжать и проигрывать, а это ее не интересует. «Нужен ли ей этот переход, если он не дает шанса?», — сказал Дмитриев.

Напомним, в этом сезоне Евгения Медведева выступила только на этапах серии Гран-при, не попала в финал серии и снялась с чемпионата России посреди турнира.