Центральный нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби выразил свое отношение к ситуации с приостановкой регулярного чемпионата НХЛ из-за пандемии коронавируса. Капитан команды заявил, что готов возобновить чемпионат сразу со стадии плей-офф без доигрывания оставшихся матчей регулярного чемпионата.

«Мы попытаемся сыграть как можно больше игр, но я не возражаю против того, чтобы начать прямо с плей-офф», — приводит слова Кросби Sportsnet.

Напомним, регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта из вспышки коронавируса.

COVID-19 была зафиксирован в Китае в конце прошлого года. От коронавируса скончалось уже более 21 тыс. человек, также вылечилось более 114 тысяч.