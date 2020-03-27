Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Наталью Антюх подозревают в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена.

Информация об этом появилась на официальном сайте Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU).

Также сообщается, что на основании доклада Макларена подозреваются в употреблении допинга еще три легкоатлета из России: олимпийский чемпион по прыжкам в высотку Андрей Сильнов, метательница молота Оксана Кондратьева, бегунья Елена Соболева.

Окончательное решение должен принять Спортивный арбитражный суд CAS, однако когда это произойдет — пока неизвестно.

Напомним, Наталья Антюх стала чемпионкой Олимпийских игр в Лондоне 2012 года на дистанции 400 м с барьерами. Также спортсменка является двукратной чемпионкой мира.