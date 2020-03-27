Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова показала своим подписчикам поход с собакой Масару к грумеру, специальному парикмахеру.

Фигуристка выложила в «сторис» видео из салона, показав, как Масару причесывают. «Спа день», — подписала историю Загитова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от teamzagitova (@teamzagitova) 27 Мар 2020 в 8:20 PDT

Напомним, с 21 марта группа Этери Тутберидзе ушла на карантин в связи с закрытием спортивных школ по всей Москве. Домашний режим у спортсменки и других фигуристок группы продлится до 12 апреля как минимум в связи с пандемией коронавируса.

По России уже зарегистрировано более 1 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них большинство — в Москве. Всего по миру уже зарегистрировано более полумиллиона случаев заболевания.