Эквадорский полузащитник футбольного клуба «Сочи» Кристиан Нобоа предостерег россиян от посещения курорта на Черноморском побережье в связи с пандемией коронавируса.

В своем «Инстаграме» в разделе с историями Нобоа написал: «Эй! Это не отпуск, не приезжай в Сочи!». Отметим, следующая неделя в России объявлена нерабочей в связи с пандемией коронавируса, однако всем россиянам рекомендовано никуда не выезжать и сидеть дома, чтобы помочь снизить рост распространения инфекции.

На данный момент чемпионат России приостановлен, большинство игроков российских клубов находится на самоизоляции.

В России зарегистрировано на 28 марта более тысячи случаев заболевания коронавирусом, выздоровело 45 человек. Основной удар пришелся на Москву, там зафиксировано более 600 случаев заражения.