Глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька высказался по поводу возможного продления дисквалификаций спортсменов в связи с переносом большинства крупных соревнований из-за пандемии коронавируса.

В интервью Inside the Games Банька сообщил, что дисквалификация за нарушение антидопинговых правил привязана к временному промежутку, а не конкретным спортивным событиям, которые могут случиться или не случиться.

«Когда вы отбыли свое наказание, вы можете соревноваться. В данной ситуации мы не можем продлевать наказание с юридической точки зрения», — отметил Банька, добавив, что он согласен с тем, что возникает проблема для чистых спортсменов. Глава WADA заявил, что агентство сделает все возможное, чтобы усилить допинг-контроль.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в частности были перенесены чемпионат Европы по футболу и Олимпийские игры в Токио.