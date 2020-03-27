Группа фигуристов петербургского тренера Евгения Рукавицына с 30 марта перейдет на режим домашней подготовки.

Слова тренера цитирует агентство ТАСС. «В связи с обращением президента страны к нации уходим на неделю отдыха», — рассказал Рукавицын, добавив, что один из фигуристов группы Дмитрий Алиев до 1 апреля все равно находится на карантине после возвращения из США.

Вернуться к тренировкам группа планирует уже 6 апреля. «Если не изменится обстановка, планируем вернуться на лед», — сказал Рукавицын. Неделя с 30 марта по 5 апреля по всей России объявлена нерабочей в связи с распространением коронавируса. Пока неизвестно, пойдут ли на неделю отдыха другие группы петербургской СШОР.

Напомним, все группы подготовки фигуристов в Москве ушли на карантин с 21 марта по 12 апреля.