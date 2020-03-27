Московский «Локомотив» выпустил на своем ютуб-канале ролик, призывающий болельщиков оставаться дома, перейдя на самоизоляцию в связи с пандемией коронавируса. Акция получила название #StayHomeStayLoko.

В ролике говорится о том, что обычно «Локомотив» призывает фанатов прийти на стадион и поддержать любимую команду, однако сейчас просит всех оставаться дома. На видео показаны пустые помещения «РЖД Арены». «Пожалуйста, оставайтесь дома. Оставайтесь с «Локомотивом», — гласит надпись в ролике.

В качестве музыкального сопровождения была выбрана песня в исполнении народного артиста РСФСР Льва Лещенко. Певец сейчас находится в реанимации с коронавирусом, у него началась пневмония, сейчас состояние артиста стабилизировалось.

Всего в России зарегистрировано более 1000 случаев заражения коронавирусом, большинство из пациентов находится в Москве.