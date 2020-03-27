Экс-глава Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, олимпийская чемпионка в беге Наталья Антюх подозревается в употреблении запрещенных препаратов согласно докладу Ричарда Макларена.

Как сообщает официальный сайт Независимого органа по целостности легкой атлетики (AIU), спортсменку обвиняют в употреблении допинга, как и еще троих легкоатлетов из России: бегунью Елену Соболеву, метательницу молота Оксану Кондратьеву, прыгуна в высоту, олимпийского чемпиона Андрея Сильнова.

Окончательное решение должен принять Спортивный арбитражный суд CAS, однако когда это произойдет — пока неизвестно.

Напомним, Наталья Антюх возглавляла петербургский Комитет по физической культуре и спорту с 15 января 2019 года, она пробыла на должности чуть менее года.