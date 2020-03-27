Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков рассказал, как в Грозном относятся к пандемии коронавируса и как команда будет тренироваться в условиях карантина.

По словам футболиста в интервью «Спорт-Экспресс», в Чеченской республике нет паники и никто не видит катастрофы, все сохраняют спокойствие. «Все понимают серьезность ситуации, но мы сохраняем спокойствие. Все ребята поддерживают форму», — сказал футболист, отметив, что кто-то из команды тренируется в номерах.

«Будем что-то придумывать. Со стульями, без них. Так что стулья нам понадобятся, но в мирных целях», — отметил Глушаков, добавив, что по его мнению перебоев с питанием в случае карантина не возникнет, поскольку Россия — мощное государство. «Полки в магазинах пустовать не будут: останется и гречка, и сахар, и бумага. В крайнем случае будем ходить к соседям за солью или крупами. Народ в России добрый — поделится», — сказал Глушаков.

Напомним, в России сейчас вводится ряд ограничительных мер для снижения распространения коронавируса. Сейчас зарегистрировано более 1000 случаев заболевания.