Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев ответил на вопрос болельщика о том, когда сборная России по биатлону вновь приступит к тренировкам.

Президент СБР выложил в своем «Инстаграме» отрывок с дневной пробежки и пожелал всем здоровья и удачи в борьбе с коронавирусом.

Один из подписчиков Драчева задал в комментариях вопрос, когда же российские биатлонисты вновь начнут тренироваться. Глава СБР отметил, что пока все находятся на карантине. «Обсуждаем дальнейшую работу и план подготовки к новому сезону! Спортсмены набираются сил!»,- написал Драчев.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Владимир Драчев (@drachev_vladimir) 27 Мар 2020 в 12:21 PDT

Напомним, глава СБР Владимир Драчев отметил, что после возвращения с этапа Кубка мира в Контиолахти все биатлонисты ушли на 14-дневный карантин.