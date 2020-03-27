Российский полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков высказал мнение о том, стоит ли завершать сезон в РПЛ в связи с пандемией коронавируса.

В интервью порталу «Спорт-Экспресс» Глушаков заявил, что в этом случае надо все четко продумать. «У многих футболистов заканчиваются контракты. Получается, нужно смещать трансферное окно. Как быть с еврокубками? Проблем тут очень много», — отметил футболист, добавив, что если начинать играть без зрителей, то нет логики в продолжении сезона.

Также Глушаков отметил, что все тренируются по-разному — кто-то на карантине, кто-то в усеченном режиме и неизвестно, в каком состоянии игроки возобновят сезон. «Я общаюсь с ребятами из других клубов. Многие уже хотели бы не продолжать этот чемпионат», — сказал футболист.

Напомним, Российская Премьер-лига была приостановлена до 10 апреля в связи с пандемией коронавируса.