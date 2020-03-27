Комментатор боёв UFC Джо Роган заявил, что отказывается работать на титульном бою россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.

Слова Рогана цитирует портал Daily Express. Комментатор недоумевает, как UFC может провести бой, даже если он пройдет менее чем при десяти зрителях и на открытой арене.

Роган подчеркнул, что не понимает, как UFC будет проверять всех на коронавирус, ведь болезнь может протекать и бессимптомно, как, например, у актера Идриса Альбы.

«Что, если у Хабиба коронавирус? Или вдруг болеет Фергюсон? Неужели тогда они подерутся? Этот поединок проклят», — сказал Роган, отметив, что именно по этой причине глава промоушена Дана Уайт собирается спасти этот бой и провести его даже в таких условиях.

Напомним, поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона запланирован на 18 апреля, место проведения пока неизвестно.