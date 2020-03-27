Бывший защитник лондонского «Челси» и сборной Англии по футболу Джон Терри присоединился к волонтерской организации и помог нуждающимся во время пандемии коронавируса.

В своем «Инстаграме» Терри выложил видеоотчет своего участия в благотворительной акции. Спортсмен поучаствовал в доставке еды: он развозил провизию по домам тем людям, которые вынуждены не выходить из дома из-за пандемии. В похожей акции в Лондоне ранее поучаствовал Жозе Моуринью.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от John Terry (@johnterry.26) 26 Мар 2020 в 10:43 PDT

Напомним, в Великобритании коронавирусом заболело 14 735, инфицированы в том числе первые лица государства — премьер-министр Борис Джонсон и принц Чарльз.

Всего по миру зарегистрировано уже более 576 тысяч случаев заражения коронавирусом, 128 тысяч человек уже выздоровели.