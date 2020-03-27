Французский баскетболист клуба НБА «Юта Джаз» Руди Гобер, а также его одноклубник из США Донован Митчелл вылечились от коронавируса.

Информацию об этом в своем «Твиттере» сообщил корреспондент портала The Athletic Шамс Чарания.

Напомним, Руди Гобер обратил на себя внимание выходкой на пресс-конференции, когда потрогал все микрофоны и заявил, что не боится коронавируса. Через несколько дней его тест на инфекцию дал положительный результат, это был первый случай заражения в НБА. Позже инфекцию нашли у еще нескольких игроков «Юты», НБА приостановила сезон на месяц.

США сейчас занимает первое место в мире по числу заболевших коронавирусом. В стране зафиксировано уже более 94 тысяч случаев заражения, выздоровели из них пока всего 813 человек.