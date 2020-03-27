Российский форвард футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин дал свои рекомендации по фильмам, книгам и сериалам, которые можно изучить на карантине из-за пандемии коронавируса.

Подборки советов в своем «Инстаграме» разместила Российская Премьер-лига. Кокорин посоветовал фильм «Холоп» и сериал «Спартак» для просмотра на самоизоляции, а также порекомендовал роман Александра Дюма «Граф Монте-Кристо». Среди ютуб-шоу Кокорин выбрал программу «КраСава», а из музыки — Егора Крида.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga) 27 Мар 2020 в 7:42 PDT

Также в подборку РПЛ попали рекомендации полузащитника «Зенита» Александра Ерохина. Футболист выбрал фильм «Остров проклятых», сериал «Мир дикого Запада», роман Эриха Мария Ремарка «Три Товарища». На ютубе Ерохин посоветовал канал Антона Птушкина с видео про путешествия, а из музыки выбрал группу «Звери».