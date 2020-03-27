Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев показал, как тренируется со своим котом во время самоизоляции.

В своем «Инстаграме» Губерниев выложил видео, на котором он выполняет упражнения с котом в роли инвентаря, отметив, что сейчас все сидят дома, берегут здоровье близких и человечества.

«Делаем выпады с котиком и всеми подручными средствами! Нам помогут терпение и ЗОЖ! И хватит просто так болтаться по людным местам!», — написал Губерниев, добавив, что только так люди смогут остановить коронавирус.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитрий Губерниев (@guberniev_dmitry) 27 Мар 2020 в 6:17 PDT

Напомним, ранее на карантине Дмитрий Губерниев побрил своего кота.

В России сейчас зарегистрировано более 1000 заболевших коронавирусом на 27 марта, всего в мире зафиксировано более 576 тысяч случаев.