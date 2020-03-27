Российский полузащитник «Зенита», на правах аренды выступающий за «Уфу» Данил Круговой ответил на вопросы подписчиков в «Инстаграме».

Футболист рассказал, что он родом из Санкт-Петербурга, самого прекрасного города. «Есть мечта жить в другой стране», — отметил Круговой, отвечая на вопрос, хотел ли бы он пожить где-нибудь ещё.

Из планов на карантин Круговой отметил, что будет заниматься спортом дома. Сейчас игрок находится в Петербурге, однако он сидит на карантине без выхода из дома. «И вам советую сидеть дома, чтобы быстрее все это закончилось», — сказал Круговой.

Напомним, Данил Круговой является воспитанником «Зенита», сезон-2018/2019 он провел в «Уфе», а затем подписал новый контракт с «Зенитом», но на правах аренды еще на сезон остался в «Уфе».