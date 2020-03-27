Генеральный директор футбольного клуба «Урожай» Станислав Лысенко сообщил, что в скором времени команда будет называться «Кубань».

Интервью с генеральным директором клуба было опубликовано на официальном сайте клуба. По словам Лысенко, у «Урожая» есть юридические и законные основания для этого шага, все время велась большая кропотливая работа по возвращению названия.

«Решение уже принято — будем переименовываться. Готовим все необходимые документы. Остался вопрос чисто технический. Как известно, по регламенту должно пройти 2 года», — отметил Лысенко, добавив, что неизвестно, когда закончится текущий сезон. 1 июня истекут два года дисквалификация бренда «Кубань» и начнется процедура возвращения имени.

Напомним, в 2018 году ФК «Кубань» был расформирован, на его месте был создан ФК «Урожай», который сейчас выступает в чемпионате ПФЛ.