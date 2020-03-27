Вслед за КХЛ завершился сезон и в Единой лиге ВТБ досрочно завершился сезон. Тем временем за океаном от коронавируса вылечились первые игроки НБА, подхватившие инфекцию — это Руди Гобер и Донован Митчелл из «Юты». Группа Евгения Рукавицына на следующей неделе тренироваться не будет, однако планирует возобновить занятия раньше, чем все московские фигуристы на карантине.

Эти и другие новости — в традиционной подборке главных событий дня на Nevasport.

Единая лига ВТБ официально объявила о досрочном завершении сезона

Единая лига ВТБ официально объявила о досрочном завершении сезона-2019/20. Соответствующее сообщение было опубликовано на сайте чемпионата. «Решение было принято по итогам заочного голосования Совета Лиги в связи с негативным развитием эпидемиологической ситуации с COVID-19», — гласит заявление пресс-службы.

СМИ: игрок «Юта Джаз» Руди Гобер вылечился от коронавируса. Он заболел первым в НБА

Как сообщил журналист портала The Athletic Шамс Чарания, два игрока «Юты Джаз» Руди Гобер и Донован Митчелл вылечились от коронавируса. Руди Гобер обратил на себя внимание выходкой на пресс-конференции, когда потрогал все микрофоны и заявил, что не боится коронавируса. Через несколько дней его тест на инфекцию дал положительный результат

Группа Рукавицына перейдет на домашнюю подготовку с 30 марта

Группа фигуристов петербургского тренера Евгения Рукавицына с 30 марта перейдет на режим домашней подготовки. «В связи с обращением президента страны к нации уходим на неделю отдыха», — рассказал Рукавицын, добавив, что один из фигуристов группы Дмитрий Алиев до 1 апреля все равно находится на карантине после возвращения из США. К тренировкам группа планирует вернуться с 6 апреля.

Слушание дела WADA и РУСАДА в CAS состоится не раньше июня

Стало известно, что судебные слушания по делу Всемирного антидопингового агентства против Российского антидопингового агентства в CAS состоятся лишь в июне 2020 года. Как сообщил глава наблюдательного совета РУСАДА Александр Ивлев, слушания пройдут с 8 по 15 июня. Перенос связан с пандемией коронавируса.

Джокович пожертвовал 1 млн евро на покупку аппаратов ИВЛ в Сербии

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поддержал борьбу с пандемией коронавируса. Он передал Сербии 1 миллион евро на приобретение аппаратов искусственной вентиляции лёгких, которые необходимы для оказания помощи заболевшим. Теннисный сезон на данный момент приостановлен и не возобновится до июня.

Олимпийскую чемпионку Антюх подозревают в употреблении допинга

Олимпийскую чемпионку по легкой атлетике Наталью Антюх подозревают в употреблении допинга на основании доклада Ричарда Макларена. На основании этого доклада подозреваются в употреблении допинга еще три легкоатлета из России: олимпийский чемпион по прыжкам в высотку Андрей Сильнов, метательница молота Оксана Кондратьева, бегунья Елена Соболева.

«Зенит» и «Шальке» сыграют в киберфутбол вместо живого товарищеского матча

Петербургский клуб «Зенит» сыграет товарищеский киберфутбольный матч против гельзенкирхенского «Шальке», поскольку их реальная игра перенеслась на неопределенный срок. Поединок запланирован на воскресенье, 29 марта. Начало игры назначено на 22:00 по московскому времени. За петербургскую команду сыграют два известных российских киберфутболиста Константин Los.K.G Лось и Иван Vaipik Сердиенко. Против них будут играть немецкие киберфутболисты Мехраб MeroMen Исмаилиан и Матиас MatzeGoool Винклер.