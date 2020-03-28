Португальский футболист Криштиану Роналду купил автомобиль стоимостью € 9,5 млн. Модель Bugatti Centodieci выпущена тиражом всего десять экземпляров. Свой авто Криштиану сможет забрать в 2021 году.

Гиперкар оснащён 8-литровым двигателем W16 мощностью 1600 лошадиных сил и разгоняется с места до 100 км/ч менее чем за 2,4 сек. Максимальная скорость — 380 км/ч.

В гараже Роналду уже есть два автомобиля французской марки — Veyron и Chiron. При этом в апреле прошлого года Роналду покупал самый дорого автомобиль в мире — Bugatti La Voiture Noire. На нем Роналду также сможет прокатиться не ранее следующего года.

Напомним, что Роналду, как и все футболисты, находится на карантине из-за пандемии коронавируса.