Бывший главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, возглавляющий «Марсель», рассказал об обстановке сезона и его возможно возобновлении. Виллаш-Боаш проводит время на родине в Португалии вместе с семьей, пережидая возникшие условия карантина в связи с пандемией коронавируса.

Португалец надеется, что сезон в Европе доиграют. Иначе все клубы окажутся в катастрофической ситуации с точки зрения экономики.

«Это сложно для всех. Мы начинаем думать, что наиболее реалистичным вариантом было бы закончить сезон в ноябре или декабре и начать следующий сезон в 2021 календарном году», — цитирует Виллаш-Боаша RMC Sport.

«Марсель» под руководством португальского специалиста занимает второе место в чемпионате Франции, набрав 56 очков в 28 турах. Ранее Виллаш-Боаш боялся потерять игроков французского клуба из-за открытого трансферного окна в России.