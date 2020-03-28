Руководитель Итальянской федерации футбола Габриэле Гравина объявил о том, что в чемпионате Италии точно будет определён победитель. Причем при любом раскладе — даже если сезон из-за пандемии коронавируса турнир не будет доигран.

По словам Гравины, есть план, которому все отдали приоритет — доиграть чемпионат во всех лигах. Пока неизвестно как и когда это произойдет. Гравина отметил, что хотелось бы уложиться до 30 июня, но уже ведутся консультации по поводу возможности играть и после 30 июня.

«В худшем случае нам придётся остановить чемпионат, но ни при каких обстоятельствах мы не станем аннулировать его результаты. Чемпион обязательно будет определён, так же как и обладатели путёвок в еврокубки и команды, которые вылетят», — цитирует Гравину Sky Sport Italia.

Напомним, что прошлогодним чемпионом является туринский «Ювентус», который взял трофей в восьмой раз подряд.