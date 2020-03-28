В НХЛ созрело решение продлить карантин для хоккеистов до 4 апреля из-за продолжающейся пандемии коронавируса. Информацию об этом обнародовал официальный сайт лиги. Ранее игры прерывались на неопределенный срок.

Тем не менее, в лиге по-прежнему считают, что у них есть время для того, чтобы доиграть регулярный чемпионат и провести полноценный розыгрыш Кубка Стэнли.

Комиссионер лиги Билл Дейли рассказал, что со временем в НХЛ есть понимание, что за счет летних месяцев есть больше возможностей, чем предполагалось изначально.

«Мы еще успеваем завершить все наши дела и подготовиться к полному регулярному сезону в следующем году», — отметил Билл Дэйли.

Руководство Национальной хоккейной лиги также рассматривает вариант завершения розыгрыша сезона-2019/20 матчами без зрителей.