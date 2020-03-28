Трехкратный олимпийский призер по плаванию российская пловчиха Юлия Ефимова находится в хорошем настроении во время карантина по коронавирусу.

«Пока мне только в радость эти деньки», — написала Ефимова в сториз инстаграма. К сообщению спортсменка прикрепила логотип с надписью Stay At Home («Оставайся дома»).

Вспышка коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном китайском городе Ухане.

Недавно шестикратная чемпионка мира Юлия Ефимова поделилась мнением о переносе Олимпийских игр-2020 на следующий год. Ефимова отметила, что была уверена в переносе соревнований, поскольку многие спортсмены лишились возможности тренироваться.