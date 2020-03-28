Бывший форвард сборной Англии и «Ливерпуля» Питер Крауч вспомнил, как играл против бывшего защитника «Зенита» Мартина Шкртела. Крауч был в шоке от игры словацкого оборонца.

Крауч назвал Шкртела абмолютным кошмаром. По его словам, за пределами поля он был тихим и добродушным парнем, но во время матчей становился совершенно другим. Крауч вспомнил, что играл против него один раз — за сборную Англии против Словакии в марте 2009 года. Английский форвард подчеркнул, что Шкртел прекрасный парень, но от много столько неприятностей.

«У него была такая привычка — упираться шипами вам в бедро, чтобы выпрыгнуть как можно выше. Первый раз вы это вытерпите, во второй — это раздражает, в третий — сводит вас с ума», — приводит слова Крауча Daily Mail.

Шкртел играл за «Зенит» с 2004 по 2007 год и после чемпионства команды Адвоката перешел в «Ливерпуль», в котором отыграл восемь лет.

Летом прошлого года Английский нападающий Питер Крауч объявил о завершении карьеры. Футболист принял решение уйти из спорта в возрасте 38 лет.