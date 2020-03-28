Нападающий «Портленда» Кармело Энтони рассказал историю, как игрок «Лейкерс» Леброн Джеймс спас ему жизнь. Это произошло на отдыхе на Багамских островах, где они отдыхали вместе Дуэйном Уэйдом и Крисом Полом.

Энтони решил выпрыгнуть из лодки, чтобы полюбоваться на вид из воды, после чего его начало уносить течением. В этот момент Леброн незамедлительно бросился в воду и вытащил его.

«Леброн просто выпрыгнул из лодки, словно Макгайвер. Он вытащил меня из воды и тем самым спас жизнь в тот день. Ценю это. Он спас меня», — цитирует Кармело Энтони Clutch Points.

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