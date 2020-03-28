Португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду согласился на снижение своей зарплаты. Текущий сезон в Италии, как и в большинстве других стран, прерван из-за пандемии коронавируса.

По информации Tuttosport, Роналду выразил готовность отказаться части годовой зарплаты. В этом случае он заработает на четыре миллиона евро меньше. На это также готовы пойти и другие игроки «Ювентуса». Среди них Джанлуиджи Буффон, Джорджо Кьеллини и Леонардо Бонуччи. Футболисты планируют оказаться от денег как минимум на полтора месяца.

Напомним, почти все спортивные соревнования, за исключением чемпионата Белоруссии по футболу, были перенесены или отменены из-за пандемии коронавируса.

Недавно Криштиану Роналду вместе с агентом Жорже Мендешом оказали финансовую помощь трем больницам интенсивной терапии Лиссабона и Порту. В этих клиниках лечится пациенты, заражённые коронавирусом.