Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят поведал о своих хобби. По словам пилота, у него есть разные увлечения — он играет на гитаре, а также ему нравится бокс.

Квят отметил, что после тяжелого дня иногда хочется провести спарринг, во время которого Даниил о забывает обо всем. Квят рассказал о своих желаниях помимо работы в автоспорта.

«Я хочу посетить гонку NASCAR, побывать на концерте King of Leon и провести боксерский поединок по правилам любительского бокса», — приводит слова Квята пресс-служба Формулы-1.

Недавно российский пилот поделился мнением о возможном переходе в состав «Феррари» в следующем сезоне. По мнению Квята, на данный момент нужно сосредоточиться на том, чтобы хорошо выступать в своей команде.