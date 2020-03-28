Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова выложила в инстаграме несколько фотографий из личного архива. На одном из фото Тарасова запечатлена с известным советским хоккейным тренером Анатолием Тарасовым, который является отцом специалиста.

Тарасова рассказала, что занималась на карантине тем, что разобрала по альбомам фотографии и теперь решила поделиться.

«На первой моя бабушка Екатерина Харитоновна с папой, 1921 год. Мы с сестрой Галей с бабушкой. Я с мамой и папой в Лужниках. А самое яркое фото — мои внуки, Федор и Матвей. Продолжатели традиций семьи Тарасовых — хоккеисты. Сидим дома, не скучаем! Все будет хорошо, все наладится», — написала Тарасова в инстаграме.

Недавно Татьяна Тарасова рассказала, как поддерживать физическую форму в условиях карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. Это вполне можно делать в домашних условиях.