Меня спрашивают, чем я занимаюсь на карантине. Разобрала по альбомам фотографии. Делюсь с вами. На первой моя бабушка Екатерина Харитоновна с папой, 1921 год. Мы с сестрой Галей с бабушкой. Я с мамой и папой в Лужниках. А самое яркое фото — мои внуки, Федор и Матвей. Продолжатели традиций семьи Тарасовых — хоккеисты. Сидим дома, не скучаем! Все будет хорошо, все наладится. #тарасовы#семья#традиции#нескучаемнакарантине