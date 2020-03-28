Российская биатлонистка Анастасия Халиуллина госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. В данный момент 21-летняя чемпионка мира среди юниоров лежит в больнице в Саратове.

По словам Халиуллиной, она вернулась с кубковых европейских соревнований из Австрии, после чего проводила две недели на карантине.

«Никаких симптомов очевидных у меня нет. И оставалось два дня изоляции, когда сказали, что надо перепроверить результат анализов – он сомнительный. Сейчас я в больнице, ждём, подтвердится ли положительный результат», — цитирует Халиуллину «Взгляд-инфо».

Недавно глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев показал в своем инстаграме», как организация поздравила биатлонного тренера Екатерину Халиуллину, первого наставника Александра Логинова и маму и тренера Анастасии Халиуллиной.