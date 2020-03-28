Первый тренер биатлониста Александра Логинова Екатерина Халиуллина была госпитализирована с подозрением на коронавирус. Также в больнице находится ее дочь — чемпионка мира среди юниоров Анастасия Халиуллина, которая и сообщила о том, что ее мать также находится в больнице.

«У нас на юниорских соревнованиях не очень много зрителей. Но всё-таки все меры карантина принимать надо, конечно. Хотя я знаю, что не все их, к сожалению, соблюдают», — цитирует Халиуллину-младшую «Взгляд-Инфо».

Накануне оперативный штаб объявил о втором подтверждённом коронавируса в Саратовской области. По всей видимости, речь идёт о Халиуллиной.

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.

Надавно Екатерина Халиуллина, которая является первым тренером российского Александра Логинова, опровергла информацию, что не общается со спортсменом. По словам специалиста, возникло недоразумение.