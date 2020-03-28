Баскетбольный агент Станислав Рыжов оценил вероятность того, что «Зенит» останется в Евролиге на будущий сезон. О том, чтобы России в следующем сезоне в Евролиге представляли три клуба Рыжов мечтает.

Если Евролига примет решение отменить текущий сезон, то все три российских клуба будут останутся там. В первую очередь, это касается «Зенита», поскольку ему был предоставлен wild card, а ЦСКА и «Химки» проходят в Евролигу с учетом спортивных результатов.

Рыжов считает, что Евролига должна оценивать финансовую составляющую и готовность клубов. Российские команды в связи с пандемией будет проще достойно представить команды в Евролиге, поскольку они меньше зависят от таких коммерческих поступлений со стороны продажи атрибутики и телеправ.

» Я за то, чтобы аннулировали все европейские сезоны и, таким образом, сохранить три российские команды в Евролиге на следующий сезон. Я мечтаю об этом. По организации матчей, по заполняемости и по трансляции я не вижу причин, чтобы «Химки» или «Зенит» выгонять из Евролиги», — приводит слова Рыжова «Спорт День за Днем».

Напомним, что Единая лига ВТБ объявила о досрочном завершении сезона из-за пандемии коронавируса.