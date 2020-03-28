Игроки сборной России обратились к болельщикам с советами о том, как нужно бороться с распространением коронавируса.

По словам полузащитника Романа Зобнина, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, нужно избежать контакта с «факторами передачи» — воздухом, пищевыми продуктами, предметами обихода, кашель и даже обычный разговор.

«Вирус передается воздушно-капельным путем, воздушно-полевым и контактным», — отметил защитник Георгий Джикия.

«Если вы почувствовали недомогание, сверьтесь с клиническими симптомами инфекции: повышенная температура, кашель, отдышка, утомляемость, заложенность в груди», — отметил Алексей Миранчук.

Как отметил форвард Денис Черышев, если если вы заболели и клинические симптомы схожи — вызывайте врача. Черышев призвал помнить, что вам нужно беречь себя, а также окружающих близких людей.