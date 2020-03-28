В испанской «Валенсии» отмечено 25 случаев заражения коронавирусом. По информации Marca, инфекция зафиксирована у десяти игроков основной команды и 15 сотрудников клуба.

Ранее по официальной информации только трое футболистов заразились коронавирусом — это защитники Эсекьель Гарай, Эльяким Мангала и Хосе Луис Гайя. Фамилии других игроков не разглашаются.

Напомним, в составе «Валенсии» находится российский форвард Денис Черышев.

По словам его отца, все гроки и тренеры «Валенсии» сидят по домам, все готовятся индивидуально, приостановлен тренировочный процесс. Черышев-старший отметил, никто не знает, как болеет человек и чем, так как просто все сидят по домам.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в Ухане.