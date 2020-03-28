Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв рассказал о симптомах российской биатлонистки Анастасии Халиуллиной, которая была госпитализирована в Саратове с подозрением на коронавирус.

По словам Драчева, Халиуллина, как и все, находилась на карантине до 31 числа. Несколько дней у нее была температура и болела горло.

«Потом температура спала, мы уже несколько дней её смотрим, наблюдаем, каждый день по два-три раза получаем информацию. Вчера решили её проверить более качественно, отвезли в больницу», — приводит слова Драчёва ТАСС.

Также в больницу доставили её мать, тренера Екатерину Халиуллину, которая является первым тренером Александра Логинова.

Напомним, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия.