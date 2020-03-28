Экс-форвард «Тосно», а ныне нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о том, как он играет в Белоруссии. Это единственное место, где продолжается футбольный чемпионат, несмотря на пандемию коронавируса.

По словам Милевского, он особо ничем не занимается — смотрит передачи, фильмы и сериалы. Футболисту скучно. Все ребята находятся на карантине и опасаются заболеть.

» Странно, что играем только одни мы. Но у нас есть контракты и обязательства перед нашим президентом и футбольной лигой», — цитирует Милевского Tribuna.

Артем Милевский в прошлом розыгрыше чемпионата отличился четырьмя забитыми голами и отдал восемь результативных передач в 26 матчах.